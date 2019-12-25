Несовершеннолетняя угрожала пассажирке поезда ножом на почве религиозной и национальной ненависти

Потерпевшая не пострадала, но восприняла угрозу как реальную.

Несовершеннолетнюю девушку, которая подозревается в вандализме, изобличили в совершении еще одного правонарушения. Полиция выяснила, что 4 января она угрожала ножом пассажирке поезда на почве национальной и религиозной ненависти. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Правоохранители установили, что девушка хотела оказать на потерпевшую психологическое давление. Пассажирка восприняла слова хулиганки как реальную угрозу для своей жизни и здоровья. 3-го февраля в отношении 16-летней петербурженки возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". После прошлого правонарушения ей не меняли меру пресечения, она находится под домашним арестом.

В начале январе 2021 Piter.TV рассказывал о том, что полиция нашла несовершеннолетних вандалов, которые нарисовали свастику на вагоне метро в Петербурге. Они оставили метку на станции метро "Нарвская". Среди хулиганов была 16-летняя девушка, проживающая на Туристской улице. Она не учится и не работает.

Фото: Piter.TV