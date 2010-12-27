Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом

Медики оценили состояние пациентки как тяжелое

Накануне в Детскую больницу №5 была госпитализирована несовершеннолетняя девушка с признаками отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, 16-летний подросток был госпитализирован от дома номер 6 по Литейному проспекту. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным психотропным веществом и ушибы верхней губы и носа. Медики оценили состояние пациентки как тяжелое и поместили ее в реанимацию.По факту происшествия проводится проверка.

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