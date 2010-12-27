Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом
Сегодня, 14:45
0
Rybka123
986

Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом

0
 
 

Медики оценили состояние пациентки как тяжелое

Накануне в Детскую больницу №5 была госпитализирована несовершеннолетняя девушка с признаками отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, 16-летний подросток был госпитализирован от дома номер 6 по Литейному проспекту. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным психотропным веществом и ушибы верхней губы и носа. Медики оценили состояние пациентки как тяжелое и поместили ее в реанимацию.По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: В больницу Петербурга госпитализировали подростка с разбитой головой

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: несовершеннолетняя петербурженка , отравление , реанимация
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5