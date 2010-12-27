В больницу Петербурга госпитализировали подростка с разбитой головой

Молодой человек находился в состоянии среднего алкогольного опьянения

В полночь 4 ноября от дома номер 26 по Серебристому бульвару в Детскую больницу №5 был госпитализирован подросток с разбитой головой. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, 16-летний молодой человек находился в состоянии среднего алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, ушибы и ссадины лба. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.TV: На Народной улице ранее судимая петербурженка ударила сожителя ножом

Фото: Piter.TV