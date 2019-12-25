Несовершеннолетняя мигрантка заявила об изнасиловании со стороны ее сожителя

В полицию девушка обратилась только спустя два года.

Несовершеннолетняя гражданка Таджикистана обвинила своего сожителя в том, что он вступал с ней в половые отношения. У пары двое совместных детей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ранее 17-летняя девушка обратились в следственные органы. По ее словам, в течение двух лет 25-летний гражданин Таджикистана, водитель одной из строительных компаний, имел с ней отношения интимного характера. 10 августа мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник похитил кассу из цветочного магазина на проспекте Металлистов.

Фото: Piter.TV