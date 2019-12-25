Подросток упал с крыши девятого этажа на Шлиссельбургском проспекте

Несовершеннолетний остался жив.

Полиция выясняет обстоятельства падения с крыши жилого дома несовершеннолетнего жителя Петербурга. Сообщение о произошедшем 26-го октября поступило в полицию от оператора скорой помощи, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент случился у дома №17, корпус 2 по Шлиссельбургскому проспекту. С девятиэтажного дома упал человек. Полицейские установили, что пострадавшим является местный житель 2005-го года рождения. С телесными повреждениями подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Материалы проверки передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в расселенном доме на набережной в Ломоносове нашли скелет человека.

Фото: "Яндекс. Карты"