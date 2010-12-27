Несовершеннолетний похитил у таксиста телефон на проспекте Просвещения

В результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность пассажира.

В Калининском районе несовершеннолетний украл у таксиста мобильный телефон. По факту грабежа проводится расследование. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 10 октября, у дома №53 по проспекту Просвещения. Несовершеннолетний пассажир применил физическую силу к водителю автомобиля "Фольксваген Поло" и отобрал у него телефон стоимостью пять тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность пассажира. Похищенное изъяли, 17-летний правонарушителю назначили подписку о невыезде.

Ранее в Волховском районе задержали мужчин, похитивших 300 тыс. рублей.

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