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Несостоявшийся вор из торгового центра порезал себя при задержании
Сегодня, 12:02
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himif

Несостоявшийся вор из торгового центра порезал себя при задержании

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Мужчину госпитализировали с раной на шее.

Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту травмирования мужчины в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Вечером 9 октября полицейские прибыли в торговый центр на Невском проспекте по сообщению о попытке кражи. На месте происшествия выяснилось, что несостоявшийся вор при задержании охранниками порезал себе шею. Причины такого поступка пока не установлены. 38-летнего мужчину госпитализировали с раной.

Ранее мы писали, что петербуржец с отверткой пытался ограбить цветочный магазин. А продавщица победила.

Фото: Piter.tv

Теги: попытка кражи, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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