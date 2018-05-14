Несостоявшийся вор из торгового центра порезал себя при задержании

Мужчину госпитализировали с раной на шее.

Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту травмирования мужчины в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Вечером 9 октября полицейские прибыли в торговый центр на Невском проспекте по сообщению о попытке кражи. На месте происшествия выяснилось, что несостоявшийся вор при задержании охранниками порезал себе шею. Причины такого поступка пока не установлены. 38-летнего мужчину госпитализировали с раной.

Ранее мы писали, что петербуржец с отверткой пытался ограбить цветочный магазин. А продавщица победила.

Фото: Piter.tv