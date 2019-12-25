Автомобили продолжают ездить по Крепостной в выходные, несмотря на запрет

Администрация Выборгского района направит письмо в адрес ОГИБДД УМВД России по Выборгскому с просьбой выявить нарушителей и провести с ними профилактические работы.

По улице Крепостной в выходные в зоне действия знака 5.33 "Пешеходная зона" продолжается автомобильное движение. Как сообщила пресс-служба районной администрации, соответствующие жалобы поступили от жителей.

Администрация Выборгского района просит обратить внимание, что на улице Крепостной - за перекрестком улиц Северный и Южный Вал до Новой Заставы установлены дорожные знаки, которые действуют только в выходные и праздничные дни.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрацией Выборгского района будет направлено письмо в адрес ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району с просьбой принять меры по выявлению нарушителей на указанном участке дороги.

Напомним, на протяжении ряда лет в администрацию Выборгского района поступали предложения сделать улицу Крепостную пешеходной. Инициатива граждан активно обсуждалась на различных интернет-площадках.

Администрация Выборгского района поддержала предложение с учетом интересов как туристов, так и жителей ул. Крепостной, предложив компромиссный вариант.

Ранее мы написали о том, что в Выборге продолжается ремонт детской больницы.

Фото: Piter.TV