Цены на продукт не могут поддерживать рентабельность производства.

Несколько сахарных заводов закрываются в России. Речь идет о предприятиях, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Об этом "Ведомостям" заявил руководитель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

Подобные предприятия находятся в Башкирии, Татарстане и Тульской области. Специалист отметил Мелеузовский, Нурлатский и Товарковский заводы соответственно. Плачевная ситуация связана с тем, что среднегодовая цена на товар не позволяет поддерживать рентабельность. Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ. Повлиять на экономику производств могут только мировые и внутренние цены на сахар.

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Видео: YouTube/ПримаМедиа ТВ