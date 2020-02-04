Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Самыми опасными оказались пиво имитации игристых вин.

Эксперты рассказали о самых опасных алкогольных напитках. Нарколог Даниил Покровский заявил, что таковым является пиво.

Кандидат медицинских наук призвал правительство запретить этот напиток. По его словам, неполезны для человека минорные составляющие пива, которые дают вкус, пену и цвет. Данные соединения, отметил Покровский, являются крайне неполезными для человеческого организма. Металлы в пиве могут стать причиной смертельно опасных заболеваний и ожирения сердца.

Как передает "Вечерняя Москва", опасность для человека также представляют газированные химические алкогольные напитки. Так, директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов пояснил, что в "шипучках", имитирующих игристое вино, содержится спирт, сахар и вкусовые добавки с газом. Кроме того, рекомендуется отказаться от имитаций портвейна.