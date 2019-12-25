Несколько роддомов в Ленобласти начали прием пациентов с коронавирусом

Когда стоит вопрос, куда направлять рожениц, вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае.

Ленинградская область увеличивает мощности для борьбы с коронавирусом. Для оказания помощи пациентам с коронавирусом перепрофилированы родильное отделение больницы, два действующих роддома и заброшенный родильный дом. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

На сегодняшний день под коронавирусные стационары перепрофилированы Тосненский роддом и родильное отделение Приозерской больницы. Также было организовано отделение в Бокситогорске в пустующем здании бывшего роддома, в Волховском роддоме принимают беременных с положительным тестом на коронавирус, а также контактных.

Когда стоит вопрос, куда направлять рожениц, вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае. К штатному режиму родильные дома вернуться после стабилизации ситуации с коронавирусом.

В Петербурге с начала эпидемии родились 52 малыша с положительным тестом на COVID-19.

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