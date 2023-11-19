Порывы ветра достигают отметки до 33 метров в секунду

Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

В центральных и южных районах Краснодарского края наблюдается сильный ветер. Энергетики устраняют последствия шторма. Порывы ветра достигают отметки до 33 метров в секунду. По информации очевидцев в соцсетях, в нескольких микрорайонах Красноярска, а также пригородном поселке Емельяново нет света.

Пресс-служба компании отметила, что персонал филиала "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. На помощь энергетикам направили пять оперативных бригад из Минусинска и Красноярска.

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Видео: Telegram / РИА Новости