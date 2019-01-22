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Несколько еврейских школ в Петербурге отменили занятия 13 октября
Сегодня, 16:45
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Несколько еврейских школ в Петербурге отменили занятия 13 октября

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Как отметили в синагоге, решение было принято по соображениям безопасности.

В пятницу, 13 октября, в ряде еврейских школ отменили занятия. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на информацию городской синагоги.

Как отметили в синагоге, решение было принято по соображениям безопасности.

При этом, каждое учреждение самостоятельно принимало решение о том, стоит ли работать в этот день. В ряде школ отказались от обозначенной меры: так, еврейская гимназия для девочек на улице Декабристов продолжила свою работу в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы собрали более 2 млн рублей на помощь медслужбам Израиля.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, угроза безопасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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