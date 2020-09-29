Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

Мужчина в Салеме захватил заложников.

Несколько человек погибли при стрельбе в американском штате Орегон. Об этом говорится в заявлении местного шерифа из округа Марион, распространенном его офисом. В документе сказано о том, что конфликт зафиксирован в городе Салем. В нем принимали участие правоохранительные органы.

Полиция объяснила, что офицеры прибыли на место событий по звонку очевидцев. Стало известно о захвате заложников. Представители закона попытались вступить с преступником в диалог, но завязалась перестрелка.

В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый...Ни один из сотрудников полиции не пострадал заявление шерифа

В полиции отметили, что на данный момент ведется расследование по факту трагедии. Угроза общественному спокойствию миновала.

В американском городе Рочестер произошла стрельба.

Видео: FOX 12 Oregon