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Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

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Мужчина в Салеме захватил заложников.

Несколько человек погибли при стрельбе в американском штате Орегон. Об этом говорится в заявлении местного шерифа из округа Марион, распространенном его офисом. В документе сказано о том, что конфликт зафиксирован в городе Салем. В нем принимали участие правоохранительные органы.

Полиция объяснила, что офицеры прибыли на место событий по звонку очевидцев. Стало известно о захвате заложников. Представители закона попытались вступить с преступником в диалог, но завязалась перестрелка.

В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый...Ни один из сотрудников полиции не пострадал

заявление шерифа

В полиции отметили, что на данный момент ведется расследование по факту трагедии. Угроза общественному спокойствию миновала.

В американском городе Рочестер произошла стрельба.

Видео: FOX 12 Oregon

Теги: захват заложников, орегон, салем, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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