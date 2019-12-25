Жертвами пожаров в штате Орегон стали 10 человек

Еще 22 человека считаются пропавшими без вести.

Жертвами пожаров в американском штате Орегон стали 10 человек. Об этом во время Twitter-трансляции заявила губернатор Кейт Браун и глава управления по ЧС Эндрю Фелпс. По данным чиновников, еще 22 американца числятся пропавшими без вести.

К сожалению, мы узнали о десяти жертвах, связанных с пожарами. Это подтвердили наши судмедэксперты Кейт Браун, губернатор штата Орегон

По словам губернатора штата, число погибших из-за стихии будет увеличиваться. К концу недели напряженность пожаров уменьшится из-за грядущего похолодания. Браун рассказала, что бригады пожарных на помощь штату отправили власти Канады, а также Северная Дакота и Мичиган. Из национального резерва выделено более 250 тысяч защитных масок для сельскохозяйственных работников. Фелпс рекомендовал жителям региона эвакуироваться, а также регистрироваться на сайте Красного Креста.

Напомним, что согласно информации от CNN, число жертв в пожарах на западе Америки достигло 34 человек.

