В переулке Декабристов произошла массовая авария

Как на тихой улице случилось такое ДТП, выясняет ДПС.

В тихом переулке Декабристов в Василеостровском районе произошло массовое ДТП: помятыми оказались около четырех автомобилей. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах заметно растерянных автовладельцев, которые пытаются установить нарушителя, моргающую "аварийками" иномарку, которая вписалась в бок другой машины, и две стоящие чуть поодаль столкнувшиеся легковушки. Очевидцы предполагают, что авария случилась из-за нерадивого и пока неизвестного гонщика.

Что стало причиной такой "мясорубки", как выразились пользователи сети, предстоить установить сотрудникам ДПС. О пострадавших людях не сообщалось.

Утром в Сосновке легковушки попали в ДТП возле остановки.

Видео: Антон Подгорный, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"