В Петербурге 10-месячная девочка госпитализирована в состоянии клинической смерти после несчастного случая

Малышка просунула голову между сидением и нижней перекладиной детского стула и чуть не задохнулась.

В среду, 28 сентября, из квартиры одного из домов по улице Белы Куна была госпитализирована 10-месячная девочка в состоянии клинической смерти. Об этом. стало известно Piter.TV.

Как сообщил отец ребёнка, о произошедшем с дочерью несчастном случае о узнал от жены. Мать малышки занималась уходом за другими детьми, в то время как девочка просунула голову между сидением и нижней перекладиной детского стула и чуть не задохнулась. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные действия и доставили ребёнка в больницу.

В семье также есть 3 сына, старшему из которых 6 лет. Семья не состоит на учёте.

Ранее появилось опровержение информации по поводу причины смерти двухмесячной девочки в Шушарах.

Фото: Piter.TV