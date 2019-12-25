Появилось опровержение информации по поводу смерти двухмесячной девочки в Шушарах

У ребёнка были проблемы со здоровьем. Она умерла из-за респираторного заболевания.

В администрации сообщества "Шушары" ВКонтакте разместили опровержение информации от 7 cентября по поводу жительницы Валдайской улицы, которая якобы задавила своего двухмесячного ребенка во сне. Как рассказала сама женщина, предоставив справку о смерти дочери, малышка скончалась вовсе не от асфиксии, а от респираторного заболевания.

Новость с неподтвержденными данными растиражировали СМИ, в том числе, она была опубликована в социальных сетях. На женщину обрушилась несправедливая критика по поводу несоблюдения элементарных правила ухода за младенцем. Однако мать девочки рассказала, что у её дочери с рождения было слабое здоровье. Из-за госпитализаций в реанимацию и в больницу она пробыла в родном доме лишь 1,5 месяца.



Последний раз женщина покормила ребёнка 6 сентября 2022 года в 3 часа ночи. Уже в 7 утра утра ее разбудил муж, который собирался на работу. На тот момент девочка уже не дышала. Родители позвонили по номеру 112, и после проведения судмедэкспертизы выяснилось, что внешних признаков асфиксии не наблюдается.

Старшему ребенку в семье 11 лет, также у женщины есть годовалый сын.

Ранее мы собщили о том, что врачи Педиатрического университета оказали помощь пассажирке самолёта.

Фото: Piter.TV