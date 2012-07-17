Врачи Педиатрического университета оказали помощь пассажирке самолёта

По словам медиков, у женщины резко снизилось артериальное давление, вследствие чего она потеряла сознание.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оказали помощь женщине, которой стало плохо во время полёта из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Женщине стало плохо во время полёта. На призыв экипажа немедленно откликнулись ректор, главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. По словам медиков, у женщины резко снизилось артериальное давление, вследствие чего она потеряла сознание. Состояние женщины удалось стабилизировать, экипаж смог продолжить полёт. По прибытии в Петропавловск-Камчатский женщина поблагодарила медиков и самостоятельно покинула самолет.

Специалисты Педиатрического университета уже приступили к работе в Дальневосточном Федеральном округе.

В июле хирурги СПбГПМУ восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором.

Фото: Piter.tv