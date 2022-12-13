Несанкционированную свалку обнаружили на Митрофаньевском шоссе

Сотрудники прокуратуры выясняют, кто привозил мусор в сквер рядом с Громовским кладбищем.

В Московском районе обнаружили нелегальную свалку. Полигон с мусором находится на Митрофаньевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Свалка занимает территорию площадью 12 тыс. квадратов. Сейчас правоохранители проводят здесь проверку. Сотрудники прокуратуры выясняют, кто привозил мусор в сквер между Митрофаньевским шоссе, Малой Митрофаньевской и Старообрядческой улицами, рядом с Громовским кладбищем. Добавим, что раньше здесь был газон.

Поскольку выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, могут создавать угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор района внес представления в адрес коммерческих организаций – пользователей земельного участка, потребовав принять меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Правоохранители потребовали ликвидировать свалку. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга