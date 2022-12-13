Несанкционированную свалку обнаружили на Митрофаньевском шоссе

В Московском районе обнаружили нелегальную свалку. Полигон с мусором находится на Митрофаньевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Свалка занимает территорию площадью 12 тыс. квадратов. Сейчас правоохранители проводят здесь проверку. Сотрудники прокуратуры выясняют, кто привозил мусор в сквер между Митрофаньевским шоссе, Малой Митрофаньевской и Старообрядческой улицами, рядом с Громовским кладбищем. Добавим, что раньше здесь был газон.
Поскольку выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, могут создавать угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор района внес представления в адрес коммерческих организаций – пользователей земельного участка, потребовав принять меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Правоохранители потребовали ликвидировать свалку. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.
Ранее на Piter.tv: экомаршрут "Ладожские берега" привели в порядок после зимы.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все