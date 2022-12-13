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Экомаршрут "Ладожские берега" привели в порядок после зимы
Сегодня, 14:40
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Экомаршрут "Ладожские берега" привели в порядок после зимы

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Здесь можно найти дикую природу, уникальные рощи, болото и дюны.

В Ленобласти привели в порядок экомаршрут "Ладожские берега". Он находится в Коккоревском заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Специалисты обновили  смотровые площадки, настилы и таблички для посетителей.  В ближайшее время здесь ждут большое количество туристов, которым предстоит оценить работу руководство заказника. 

Здесь можно найти дикую природу, уникальные рощи, болото и дюны. Для тех, кто интересуется историей, тоже найдутся интересные места на экотропе. Так, в годы Великой Отечественной войны в Коккорево находилась передовая батарея Краснознамённого Балтийского флота, которая защищала "Дорогу жизни".

Ранее на Piter.tv: в День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: коккоревский заказник, куда сходить в петербурге, ленобласть, экомаршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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