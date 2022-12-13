Экомаршрут "Ладожские берега" привели в порядок после зимы

Здесь можно найти дикую природу, уникальные рощи, болото и дюны.

В Ленобласти привели в порядок экомаршрут "Ладожские берега". Он находится в Коккоревском заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты обновили смотровые площадки, настилы и таблички для посетителей. В ближайшее время здесь ждут большое количество туристов, которым предстоит оценить работу руководство заказника.

Здесь можно найти дикую природу, уникальные рощи, болото и дюны. Для тех, кто интересуется историей, тоже найдутся интересные места на экотропе. Так, в годы Великой Отечественной войны в Коккорево находилась передовая батарея Краснознамённого Балтийского флота, которая защищала "Дорогу жизни".

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти