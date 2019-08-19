Неравнодушные горожане спасли котенка на улице Куйбышева

Днем в субботу, 12 сентября, на дороге улицы Куйбышева лежал котенок. Петербуржец рассказал, что после экстренного торможения маленький четвероногий друг залез под двигатель.
Мужчина пытался самостоятельно достать животное, но у него не получалось. Проезжавший мимо экипаж ППС помог достать котенка живым и невредимым. Петербуржец поблагодарил полицейских, а также водителя трамвая, которая отнеслась с пониманием к ситуации.
Сейчас питомец прошёл обследования в ветеринарной клинике и стал новым членом нашей семьи
отметил водитель.
Ранее мы писали, что прием даров осени для животных открыли в Ленинградском зоопарке.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все