Неравнодушные горожане спасли котенка на улице Куйбышева

Извлечь котенка из-под колес помог экипаж ППС.

Днем в субботу, 12 сентября, на дороге улицы Куйбышева лежал котенок. Петербуржец рассказал, что после экстренного торможения маленький четвероногий друг залез под двигатель.

Мужчина пытался самостоятельно достать животное, но у него не получалось. Проезжавший мимо экипаж ППС помог достать котенка живым и невредимым. Петербуржец поблагодарил полицейских, а также водителя трамвая, которая отнеслась с пониманием к ситуации.

Сейчас питомец прошёл обследования в ветеринарной клинике и стал новым членом нашей семьи отметил водитель.

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Фото: vk.com/spb_today