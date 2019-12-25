Прием даров осени для животных открыли в Ленинградском зоопарке

Подарки животным не должны быть собраны "с дороги".

Представители Ленинградского зоопарка объявили о начале традиционой акции по сбору продуктов для питомцев. Им можно принести свежие овощи, фрукты, ягоды, листья, шишки, а также ветки малины или дуба, собранные не у дороги.

"Дары осени" можно оставлять у административного входа в зоопарк без предварительного согласования.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский дельфинарий объявил о возобновлении работы после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Фото: Piter.tv