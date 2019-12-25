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Прием даров осени для животных открыли в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 20:39
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Прием даров осени для животных открыли в Ленинградском зоопарке

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Подарки животным не должны быть собраны "с дороги".

Представители Ленинградского зоопарка объявили о начале традиционой акции по сбору продуктов для питомцев. Им можно принести свежие овощи, фрукты, ягоды, листья, шишки, а также ветки малины или дуба, собранные не у дороги.

"Дары осени" можно оставлять у административного входа в зоопарк без предварительного согласования. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский дельфинарий объявил о возобновлении работы после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: животные, зоопарк, осень, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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