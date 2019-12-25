В Петербурге поймали мужчину, обокравшего пенсионерку в конце ноября

Вора поместили под подписку о невыезде.

В минувшее воскресенье, 27 декабря, полиция задержала на улице Есенина подозреваемого в краже у пенсионерки. Как стало известно Piter.TV, еще 30 ноября неизвестный залез в сумку 81-летней петербурженке, украл ее банковскую карту и потом списал с нее 390 тысяч рублей. 1 декабря в полиции возбудили уголовное дело.

Задержанным оказался неработающий 27-летний житель поселка Янино-1. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Мужчина погиб от удара током при попытке снять кабель в заброшенном здании на Московском шоссе

Фото: Piter.TV