В Петербурге и Ленобласти Непогода повалила деревья на машины

На Гаражной улице сильнейший ветер повалил дерево на автомобиль, так же, как и на улице Восстановления.

В минувший вторник, 9 июня, стало известно о том, что непогода в Северной столице и Ленобласти повалила деревья на машины. Фотографии с места происшествий появились в соцсетях.

Петербургский ветер заботливо уложил деревья на припаркованные машины на Гаражной улице и на улице Восстановления.

Альпийский переулок, сначала все ветки были на машинах, сейчас мужчины убрали. Одна машина ехала, и прямо на не упало дерево, другие стояли. Анастасия Батуева, очевидец

В настоящий момент, в Северной столице специалисты расчищают деревья в разных районах города.

Ранее мы сообщали о том, что утром Петербург заволокло туманом.

Фото:"Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село", Анастасия Батуева/ "Новости Купчино"/вк