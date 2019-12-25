В Петербурге и Ленобласти Непогода повалила деревья на машины

В минувший вторник, 9 июня, стало известно о том, что непогода в Северной столице и Ленобласти повалила деревья на машины. Фотографии с места происшествий появились в соцсетях.
Петербургский ветер заботливо уложил деревья на припаркованные машины на Гаражной улице и на улице Восстановления.
Альпийский переулок, сначала все ветки были на машинах, сейчас мужчины убрали. Одна машина ехала, и прямо на не упало дерево, другие стояли.
Анастасия Батуева, очевидец
В настоящий момент, в Северной столице специалисты расчищают деревья в разных районах города.
Ранее мы сообщали о том, что утром Петербург заволокло туманом.
Фото:"Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село", Анастасия Батуева/ "Новости Купчино"/вк
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