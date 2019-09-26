Непобежденный боксер-чемпион ударил сам себя во время видеоурока

Спортсмен заработал себе синяк вокруг глаза.

Непобежденный боксер-чемпион Европы ударил сам себя во время видеоурока.Об этом рассказал британский спортсмен Сэм Максвелл. Он опубликовал в Twitter ролик с забавным инцидентом.

Автор видео пояснил, что собирался показать подписчикам, как правильно совершать комбинацию, которая завершается апперкотом. После нескольких ударов по боксерской груше спортсмен случайно ударил себя в лицо. Это произошло из-за того, что рука Максвелла случайно соскользнула со снаряда. Оператор видео заметил, что лицо пострадавшего "выглядит плохо". Известно, что боец попал себе перчаткой по глазу.

Напомним, что Сэм Максвелл является непобежденным боксером на профессиональном ринге. Он успешно провел 13 боев. Из них 11 поединков он выиграл при помощи нокаута.

Бывший теннисист Евгений Кафельников не согласен с мнением признать "Зенит" досрочным чемпионом России.

Фото и видео: Twitter/SamMaxwell88

