Бывший теннисист Евгений Кафельников не согласен с мнением признать "Зенит" досрочным чемпионом России

По его словам, будет лучше начать сезон заново.

Экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился мнением о досрочном завершении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) в связи с пандемией коронавируса.

"Надо бы доиграть нынешний сезон. Вы представляете, если у людей сейчас еще и футбол заберут, лишат их такого развлечения, что тогда? Полная тоска? Ничего не останется. Оставить "Спартак" на восьмом месте в таблице? Нет, так не пойдет. Если досрочно завершать чемпионат, то тогда нужно все аннулировать, не признавать "Зенит" чемпионом. Надо будет все начать заново", - сказал Кафельников в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Отметим, Евгений Кафельников - один из самых известных болельщиков московского "Спартака".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее тренер "Зенита" Вильям де Оливейра выступил против досрочного завершения сезона РПЛ.

Фото: VK / @tennisrussia_ru