В России хотят ввести штраф за бесплатный проезд по платному участку дороги

Нарушителям придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

Министерство Транспорта РФ предложило на рассмотрение правительства новый законопроект, который предлагает штрафовать людей за бесплатный проезд по платному участку дороги. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно документу, нарушителям придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Погасить долг без последствий можно будет в течение пяти дней с момента нарушения. Санкция будет применяться в том случае, когда водитель проехал пункт оплаты, сломав шлагбаум. Кроме того, штрафовать будут за неоплаченный проезд в системе безбарьерного проезда freeflow.

Операторы платных дорог считают, что часть сборов от штрафов должна поступать на счета компаний в качестве компенсации недополученной платы.

Ранее мы писали, что российских водителей ждут новые штрафы на суммы до 2 тысяч рублей в день.

Видео: YouTube / ФЕМИДА ГУЛЬБАС, АВТОРитет