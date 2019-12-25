Обнаруженные замены никак не влияют на клиническую картину заражения.

Неопасные мутации COVID-19 выявили в 13 российских регионах. Об этом рассказал и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что его НИИ ведёт мониторинг изменчивости новой коронавирусной инфекции.

Мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 субъектах РФ. Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России

По его словам, мониторинг проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Омской областях, Пермском, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Адыгея, Республике Хакасия. Доказательство фактов изменения связей вируса с его рецепторами ACE2 не публиковалось.

Пока что, рассказал Лиознов, обнаруженные замены никак не влияют на клиническую картину заражения.

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