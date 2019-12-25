Число работающих мигрантов снизилось за год в Петербурге в три раза

За девять прошедших месяцев были оформлено 128 455 трудовых патентов.

В Петербурге на фоне коронавируса стало меньше иностранных трудовых мигрантов. Если в прошлом году действовали 250 тысяч трудовых патентов, то в этом году действуют только 170 тысяч. Об этом на заседании заявил представитель губернатора в ЗакСобрании Юрий Шестериков.

За девять прошедших месяцев были оформлено 128 455 патентов, за аналогичный период в 2019 году – 166 153.

На заседании был представлен законопроект, который увеличит стоимость патента с 1 января 2021 года на 7 рублей. Стоимость составить 4000 рублей, такая же плата будет и на территории Ленобласти.

Полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv