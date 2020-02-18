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Шеф-повар Мехмет Чалышкан рассказал о любимых блюдах звезд "Зенита"

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Петербургский повар Мехмет Чалышкан кормит прямо с рук известных блогеров, артистов и спортсменов.

Мехмет Чалышкан — повар-мясник из Турции, известный тем, что кормит людей с рук. Среди его гостей футболисты основного состава петербургского "Зенита", блогеры и артисты. Шеф-повар рассказал съемочной группе Piter.TV о любимых блюдах знаменитостей.

Известных очень много людей, российские и иностранцы, очень много людей, всех не сосчитать. Футболисты любят хорошее, жирное мясо есть, хотя так и не скажешь. Приходят сюда, выбирают самое жирное мясо или говорят: "Шеф, ты сам все знаешь, сделай". Магомед Аздоев, Азмун, весь основной состав, Дзюба, его тоже руками кормим. Он есть стейк "Даллас".

Мехмет Чалышкан

Скоро Piter.TV подробнее расскажет об особенностях приготовления стейка и работе "Короля мяса" Мехмета Чалышкана. 

Ранее петербургский "Зенит" огласил участников третьего зимнего сбора.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: дзагоев, дзюба, зенит, зенит спб, футбол
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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