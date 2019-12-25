Петербургский "Зенит" огласил участников третьего зимнего сбора

На сборах петербуржцы сыграют с четырьмя командами.

Петербургский "Зенит" отправился на зимние "Газпром" – тренировочные сборы в Турцию, сообщила 14 февраля пресс-служба сине-бело-голубых. Команда из 25 человек пробудет в Белеке до 22 февраля.

На сборы отправились вратари Михаил Кержаков, Андрей Лунев и Александр Васютин, нападающие Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Даниил Шамкин, защитники Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой и полузащитники Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Эмилиано Ригони.

В понедельник, 17 февраля, петербуржцы проведут товарищеские матчи с турецкой "Аланией" и казахским "Кайратом", а 22 февраля сыграют с "Ислочью" из Белорусии и минским "Динамо".



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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"