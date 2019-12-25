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Кудерметова проиграла Бертенс на St. Petersburg Ladies Trophy
Сегодня, 6:00
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lesjasap

Кудерметова проиграла Бертенс на St. Petersburg Ladies Trophy

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Нидерландка обыграла россиянку.

В Петербурге 13 февраля завершился очередной игровой день в рамках теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Вероника Кудерметова из России не смогла одолеть в матче Кики Бертенс из Нидерландов. Последняя считается восьмой ракеткой мира. 

Игра закончилась с результатом 6:1, 6:2. Таким образом иностранка вышла в следующий круг соревнования. Следующей соперницей Бертенс в Петербурге станет еще одна россиянка - Анастасия Потапова.

Напомним, что спортсменки сражаются за призовой фонд в 848 тысяч долларов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что чешская теннисистка Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: st petersburg ladies trophy, теннис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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