Кудерметова проиграла Бертенс на St. Petersburg Ladies Trophy

Нидерландка обыграла россиянку.

В Петербурге 13 февраля завершился очередной игровой день в рамках теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Вероника Кудерметова из России не смогла одолеть в матче Кики Бертенс из Нидерландов. Последняя считается восьмой ракеткой мира.

Игра закончилась с результатом 6:1, 6:2. Таким образом иностранка вышла в следующий круг соревнования. Следующей соперницей Бертенс в Петербурге станет еще одна россиянка - Анастасия Потапова.

Напомним, что спортсменки сражаются за призовой фонд в 848 тысяч долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что чешская теннисистка Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.

Фото: Piter.tv

