Чешская теннисистка Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

Квитова выиграла турнир в 2018 году.

Теннисистка из Чехии Петра Квитова вышла в 1/4 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Информация об этом появилась в группе турнира "ВКонтакте".

Сегодня, 13 февраля, завершился матч между Квитовой и бельгийкой Алисон ван Эйтванк. Он прошел со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.

Теперь теннисистка встретится в четвертьфинале с Екатериной Александровой из России и Донной Векич из Хорватии.

Отметим, что спортсменка стала чемпионкой турнира в 2018 году.

Соревнования проходят в Петербурге с 8 по 16 февраля. Участник поприветствовал Владимир Путин.

Видео: ST.PETERSBURG LADIES TROPHY 2020 / VK