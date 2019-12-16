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Чешская теннисистка Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

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Квитова выиграла турнир в 2018 году.

Теннисистка из Чехии Петра Квитова вышла в 1/4 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Информация об этом появилась в группе турнира "ВКонтакте". 

Сегодня, 13 февраля, завершился матч между Квитовой и бельгийкой Алисон ван Эйтванк. Он прошел со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.

Теперь теннисистка встретится в четвертьфинале с Екатериной Александровой из России и Донной Векич из Хорватии. 

Отметим, что спортсменка стала чемпионкой турнира в 2018 году. 

Соревнования проходят в Петербурге с 8 по 16 февраля. Участник поприветствовал Владимир Путин. 

Видео: ST.PETERSBURG LADIES TROPHY 2020 / VK 

Теги: большой теннис, квитова, теннис, турнир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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