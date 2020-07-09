В "Новой Голландии" создали необычную площадку для игры в стритбол

Поле не только является художественным объектом, но и соответствует всем требованиям Международной федерации баскетбола ФИБА.

Площадка для игры в стритбол открылась на острове "Новая Голландия". Об этом сообщила пресс-служба общественного пространства.

Поле не только является художественным объектом, но и соответствует всем требованиям Международной федерации баскетбола ФИБА.

Площадку оформлял художник Алексей Лука. Во время работы он использовал образы старого Петербурга: паркет старых коммуналок, кирпичные склады и гранитные набережные.

Ранее Piter.TV показал, как "Новая Голландия" встретила посетителей после карантина.

Видео: ВК/ Новая Голландия