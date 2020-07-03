Видео: как "Новая Голландия" встретила посетителей после карантина

Обновленное пространство с зоной вокруг отреставрированного "Дома 12" открылось 29 июня.

На сайте "Новой Голландии" можно узнать о степени загруженности острова в данный момент. Парк открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 9:00 до 23:00.

Здание "Бутылки" и магазины в нем остаются закрытыми. Посетители могут погулять по уличной части пространства, включая новую зону вокруг отреставрированного "Дома 12" и Садовую аллею. В соцсетях "Новой Голландии" пообещали скоро рассказать о резидентах "Дома 12".

Также гости рукотворного острова могут устроить пикник, заказав еду от резидентов на специальной стойке. У нескольких кафе работают террасы. Среди ранее известных ресторанных резидентов появились и новые, например, Cococo Bistro — новый ресторанный проект Матильды Шнуровой. Cococo Bistro открылось в тестовом режиме 2 июня.

На территории вновь заработала детская площадка "Фрегат", а любителям активного отдыха в "Новой Голландии" предлагают приходить играть в пинг-понг и петанк, но пока со своим оборудованием.



Еще одно популярное городское пространство "Севкабель Порт" открылось чуть раньше.

Видео, фото: Piter.TV