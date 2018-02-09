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США: Необычное облако напугало и восхитило жителей Ричмонда

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В интернете местный житель опубликовал видео, на котором видно необычное многокилометровое разноцветное облако.

5 февраля 2018 года над Ричмондом было замечено необычное природное явление: по утреннему небу катился огромный облачный вал.

Автор видео сообщает, что утром 5 февраля собирался на работу и пока готовил свой утренний кофе выглянул в окно и оцепенел: в небе было розовое свечение. Облачный вал катился по небу, меняя цвета. Мужчина сообщает, что это редкое зрелище поразило его.

 

Мужчине действительно удалось запечатлеть на видео довольно редкое явление - валовое облако. По-другому его называют "грозовой ворот". Это вид облаков образуется в условиях повышенной влажности вследствие взаимодействия потоков воздуха разных температур.

Видео: YouTube/ViralHog

Фото: свободные источники

 

Теги: в мире , облака , природа , природное явление , сша , экология
Категории: Мировые новости Лента новостей Общество

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