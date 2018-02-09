США: Необычное облако напугало и восхитило жителей Ричмонда

5 февраля 2018 года над Ричмондом было замечено необычное природное явление: по утреннему небу катился огромный облачный вал.
Автор видео сообщает, что утром 5 февраля собирался на работу и пока готовил свой утренний кофе выглянул в окно и оцепенел: в небе было розовое свечение. Облачный вал катился по небу, меняя цвета. Мужчина сообщает, что это редкое зрелище поразило его.
Мужчине действительно удалось запечатлеть на видео довольно редкое явление - валовое облако. По-другому его называют "грозовой ворот". Это вид облаков образуется в условиях повышенной влажности вследствие взаимодействия потоков воздуха разных температур.
Видео: YouTube/ViralHog
Фото: свободные источники