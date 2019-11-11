Земфира удивила поклонников необычно женственным образом

Фотографию сделал супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков.

Российская певица Земфира поразила поклонников необычно женственным образом. Вместе с Ренатой Литвиновой она приняла участие в фотосессии, приуроченной к выходу нового альбома. Снимал артисток супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков.

Фотография появилась на странице певицы и фотографа в Instagram. Она сделана в черно-белом цвете, у Земфиры уложены волосы и накрашены глаза. Поклонники певицы остались в восторге от ее нового имиджа.

"Земфира такая красивая на этом фото, необычно женственна", "Завораживает", "Не узнала. Нереальная красотка!" – написали они.

Кроме того, любители творчества Земфиры обрадовались новости о выходе нового альбома. Они заявили, что это "лучшая новость 2020 года", и задались вопросом: "Когда же, когда".

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Фото: Instagram / isxakov