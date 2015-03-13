Слабослышащего петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов 31 января

Сам мужчина не может говорить и общается жестами.

В Петербурге оштрафовали слабослышащего горожанина Евгения Агафонова. Как рассказали в телеграм-канале "Апология протеста", Красносельский районный суд назначил штраф в 5 тысяч рублей "за перекрытие дорог и скандирование лозунгов 31 января". Наказание оказалось ниже низшего предела.

Отмечается, что Агафонов – инвалид III группы бессрочно по слуху, не может говорить и общается только жестами. Сам мужчина рассказал, что в день несогласованной акции, о которой он не знал, шел в магазин "Мир искусств", где хотел купить товары для работы – Агафонов художник по дереву и проектировщик. Призывы полиции о прекращении акции петербуржец не слышал, а увидев задержания других граждан, показал полицейским жест, что не слышит.

Евгения задержали. В отделе полиции он провел 9 часов, переводчика ему не предоставили. Адвокат Сергей Локтев уточняет: из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности. "Апология протеста"

В протоколе же указали, что Агафонов вместе со всеми скандировал лозунги.

Свыше 350 человек арестовали в Петербурге за участие в протестах.

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