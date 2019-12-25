Изделие оценивается в 74,95 евро.

Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию правоохранительных органов Германии, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета российского президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". Ранее СМИ запускало продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком.

Он защищает суверенитет народов... Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира. пост СМИ в соцсетях

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте иностранного издания Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена для покупателей заявлена в 74,95 евро. Также журналисты отмечаются, что изделие классифицируется как медаль.

