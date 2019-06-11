Немецкий журнал назвал самые красивые женские и мужские русские имена

В Германии многие молодые родители называют своих детей русскими именами.

Немецкий журнал Wunderweib опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен. Автор материала заявляет, что русские имена давно пришли в Германию, но многие не знают никаких имен, кроме Ольги и Дмитрия. Поэтому их издание называет самые красивые имена десять имен для мальчиков и девочек.

Автор считает, что Россия – страна с богатой историей, поэтому почти все имена звучат очень красиво и имеют глубокий смысл.

Так самыми красивыми мужскими именами, по мнению автора, стали Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита. В списке самых красивых женских имен оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

Однако, стоит заметить, что немецкая журналистка не до конца разобралась в специфике русских имен. Например, рассказывая об имени Вадим, она написала, что это "краткое или производное от имени Владимир". Хотя на деле Вадим – это Вадим, а Владимир – это Вова. И отчества от этих имен также образуются очень разные: Вадимович и Владимирович.

В России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу.

Видео: Piter.TV