Немецкий концерн примет участие в сборе макулатуры в Ленобласти

Строительный гигант и власти Ленобласти обсудили сбор сырья для производства картона.

27 мая на рабочей встрече Александра Дрозденко и руководства компании КНАУФ власти региона и представители немецкой производственной компании, одного из крупнейших инвесторов в строительной отрасли России, обсудили перспективы сбора макулатуры в рамках системы раздельного сбора мусора для дальнейшей переработки на заводе Knauf в Коммунаре Гатчинского района. К проекту, который пока находится на ранней стадии обсуждения, планируется также привлечь и региональных операторов по вывозу бытовых отходов.

Дефицит сырья, необходимого заводу для производства облицовочного картона, предлагается восполнить с помощью развития системы сортировки отходов на контейнерных площадках в городах Ленобласти. Таким образом, можно будет восполнить и увеличить необходимый объём макулатуры, которую предприятие перерабатывает в количестве 250 тысяч тонн в год, и поддержать работу модернизированного завода, производящего около 860 миллионов кв. м. облицовочного картона за двенадцать месяцев.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко заявлял, что раздельный сбор мусора должен быть введён во всех городах региона.