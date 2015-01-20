Нелегальную маршрутку К-222 поймали в Шушарах

Рейды по поимке нелегалов проводят регулярно.

Во вторник, 9 августа, между станцией метро "Купчино" и Шушарами задержали нелегальное маршрутное такси К-222. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Подобные рейды проводятся регулярно. Во время очередного рейда на Витебском проспекте удалось арестовать и переместить пецстоянку автобус перевозчика ООО "АТП". Перевозчик не имеет лицензии, обязательного тахографа и маршрутной карты. А свой нелегальный статус он скрывал за табличкой "Заказной" под лобовым стеклом.

Петербуржцев просят внимательнее выбирать маршруты. Законные автобусы не устанавливают табличку "Заказной", не требуют оплату наличными или переводом на банковскую карту.

Фото: Вконтакте / "Комитет по транспорту Петербурга"