Комитет по транспорту усложнит работу нелегальным перевозчикам Петербурга

Ведомство разработало законопроект.

Нелегальным перевозчикам Петербурга хотят усложнить работу: городской комитет по транспорту предложил дать властям полномочия устанавливать на территории города места, из которых было бы запрещено трижды в месяц отправляться транспорту, перевозящему пассажиров и багаж по заказу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Глава комитета Кирилл Поляков отметил, что идея навеяна опытом Москвы, Краснодара и других городов, борющихся с нелегальными перевозчиками. Петербург также попытается пресечь деятельность нелегалов, регулярно совершающих перевозки под видом заказных. Соответствующий проект закона в комитете уже разработали, документ согласован и одобрен несколькими другими ведомствами и комитетами.

Кроме того, комитет поддержал инициативу областного правительства, касающуюся ужесточения ответственности нелегалов из сферы легкового такси и заказных пассажирских перевозок. Внимание планируется уделить деятельности агрегаторов такси и соискателей, предоставляющих документы для разрешения на подобные перевозки.

В Петербурге вместе с этим регулярно ведутся проверочные рейды, Межведомственная транспортная комиссия города за полгода проверила порядка 3,5 тысяч автобусов, 17 транспортных средств арестовано, 763 водителей привлекли к ответственности.

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Фото: Piter.TV