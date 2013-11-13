Нелегальный торговый павильон на проспекте Просвещения планируют снести

Владелец павильона привлекался к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Сегодня, 11 августа, в Комитете по контролю за имуществом Петербурга (КИИ) рассказали о намерениях снести нелегальный торговый павильон на проспекте Просвещения Выборгского района.

Ранее 580-метровый проект площадью 300 "квадратов" обследовали и выявили, что использование им территории незаконно. Павильон разделен на восемь секций и занимает четыре земельных участка, два из которых используются с нарушением условий договора в части целей его использования. Владелец павильона привлекался к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Арендаторы покинули торговые площади. Вокруг строения выставлено временное ограждение, с павильона снимается облицовка, окна и двери.

Ранее на Piter.TV: на Черкасова снесут детский сад и построят новый.

Фото: пресс-служба КИИ