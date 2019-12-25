На Черкасова снесут детский сад и построят новый

Новый детский сад планируют достроить и сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Глава Администрации Калининского района Сергей Петриченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, почему было решено снести здание детского сада на улице Черкасова .

По словам Петриченко, детский сад №61 на улице Черкасова был введен в эксплуатацию в 1978 году. Строители пришли к выводу, что несущие конструкции непригодны для выполнения капитального ремонта.

Как отметил портал "Строительный Петербург", здание будет полностью снесено и в рамках адресной инвестиционной программы в период 2023-2025 года будет спроектировано и построено абсолютно новое учреждение. Новый детский сад планируют достроить и сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Фото: Piter.tv