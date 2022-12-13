В центре Петербурга ликвидировали 17 точек экскурсоводов-нелегалов

Рейд прошёл на территории Невского проспекта и площади Восстания.

В Центральном районе Петербурга прошла зачистка территорий от нелегальных рекламных объектов для путешественников. Об этом сообщил Telegram-канал районной администрации.

Рейд, целью которого стало выдворение нелегальных экскурсоводов с Невского проспекта и площади Восстания.

Всего у нарушителей закона изъяли 17 единиц оборудования и 9 рекламных щитов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала традиционная весенняя посадка деревьев и кустарников совместно с жителями.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ