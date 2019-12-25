Госэконадзор обнаружил нелегальную мини-ферму в Ленобласти

Животные вынужден жить в условиях антисанитарии и питаться отходами с полигона.

Сотрудники Госэконадзора 47-ого региона выявили нелегальную мини-ферму у полигона "Новый Свет-Эко" в Гатчинском районе. На участке содержатся козы, гуси, курицы, кролики и овцы, которые не получают нормальной еды и питья. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснилось, несчастным животным приходится добывать пропитание среди остатков от отходов. При этом, изъять их возможно только по решению суда и прокуратуры.

Ветеринары взяли у найденных зверей анализы на сальмонеллез, грипп и паразитов. Результаты подготовят в течение недели.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели вывели пенсионера из леса под Приозерском.

Фото: Госэконадзор Ленобласти