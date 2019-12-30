Некрасивому граффити в центре Петербурга разрешили повисеть несколько месяцев

Его обещали закрасить к концу первого летнего месяца.

Петербуржец подал жалобу на незаконное граффити по набережной реки ФОнтанки, 40/68. Там появились странные линии, не напоминающие осмысленный рисунок. Спустя неделю после обращения на портал "наш Санкт-Петербург" ему пришел ответ. Чиновники объяснили, что непонятное творческое произведение провисит не стене еще несколько месяцев. Управляющая компания ждет, когда в городе потеплеет. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Как закрашивать красивые граффити (Бодрова, например), так наши ЖКС бегут первые. А как устранить этот ужас на лице города, так извольте подождать прокомментировал очевидец

Чистую стену местные жители получат в срок до 22 июня. Это объясняется тем, что агротехнический период в Петербурге начинается с 15 апреля и длится до 15 октября. В среднем температура воздуха при этом будет соответствовать плюс 8-10 градусам по Цельсию.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Васильевском острове хотят обновить самое живучее граффити города.

Фото: Piter.tv

