На Васильевском острове хотят обновить самое живучее граффити города

Известное всему Петербургу крупное граффити, расположенное на стене одного из домов на Малом проспекте Васильевского острова, хотят восстановить местные активисты. Свое предложение василеостровцы опубликовали в местном сообществе "ВКонтакте" 12 января.
Граффити под названием "Вода – это жизнь" называют самой живучей уличной росписью в городе: на брандмауэрной стене цветное мифическое существо, Мать-Земля, живет уже 30 лет. В 1990 году граффити написали в рамках американо-советского проекта "Все за одну Землю" ("All for One Earth"), работу создали совместно американские и ленинградские художники. В 2015 году активисты уже возвращали граффити цвет и покрывали защитным слоем, однако спустя почти пять лет роспись снова поблекла.
По словам василеостровцев, в администрации района на инициативу неактивно отреагировали, но поддержку выразил совет МО Гавань. Рабочую творческую группу возглавит петербуржец Александр Анисин.
Ранее в Петербурге на стене дома появилась (и исчезла) "Девушка с единорогом" от Ульяны Полоз.
Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров / "ВКонтакте"
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